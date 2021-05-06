Путин поздравил еврейскую общину с Днём спасения и освобождения. Видео предоставлено Лайфу

В Москве состоялась конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа". В торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню спасения и освобождения, приняли участие многие известные личности. Письмо участникам направил и президент России Владимир Путин. Его зачитал заместитель начальника Управления по общественным проектам Администрации Президента России Алексей Жарич.

"День спасения и освобождения, 26 ияра, был учреждён в память о великом подвиге солдат и офицеров Красной Армии, армии стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейские и другие народы от тотального уничтожения. За прошедшие годы он объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. Получил широкую поддержку общественных, религиозных организаций, Российского еврейского конгресса. Уверен, что столь торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, служит патриотическому воспитанию молодёжи", — отметил глава государства.

В свою очередь президент Института Ближнего Востока отметил, что все собравшиеся знают, какое значение 26 ияра имеет для еврейского народа. По словам политолога, в последнее время пересмотр итогов Второй мировой стал обыденным и нормальным делом, поэтому важно помнить, что на самом деле случилось в то время.

"Скоро нам скажут, это мы развязали войну. Кому как не евреям, которые пострадали больше всего, нужно вспомнить, как это было. 9 мая 1945 года — дата ушла в еврейский календарь, она останется вечно. Если бы не этот день, нас бы не было, нас бы не было нигде, нас бы уничтожили. Этот день не чуть не менее велик, чем это дата для других народов", — отметил Сатановский.

День спасения и освобождения, который иногда называется "иудейским Днём Победы", празднуется 26-го числа месяца ияра по иудейскому календарю. В 1945 году на эту дату пришёлся день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

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