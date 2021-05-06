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Глава Минздрава заявил, что "Спутник лайт" ускорит формирование популяционного иммунитета

Согласно выводам медиков, в ходе клинических исследований у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2.

6 мая 2021, 13:40
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Однокомпонентная вакцина против ковида "Спутник лайт" может быть использована как препарат для быстрого создания популяционного иммунитета в случае неблагоприятной ситуации. Такое мнение озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По результатам проведённых доклинических и клинических исследований вакцина "Спутник лайт" имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. "Спутник лайт" может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса", — сказал он журналистам.

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Регистрация данной вакцины, по словам Мурашко, расширит "доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики ковида". Соответственно, "Спутник лайт" позволит быстрее создать и укрепить иммунитет среди населения.

Согласно реестру Минздрава, ввод в гражданский оборот "Спутника лайт" разрешён до 1 мая 2022 года.

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была зарегистрирована.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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