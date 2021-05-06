Стало известно, какая вакцина от ковида будет использоваться на Олимпиаде в Токио

Американская компания Pfizer и её немецкий партнёр BioNTech пришли к соглашению с Международным олимпийским комитетом о том, что их препарат будет предоставлен для вакцинации от ковида атлетов на Олимпиаде в Токио.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили о подписании меморандума о взаимопонимании с МОК о предоставлении своих препаратов от CoViD-19 для вакцинации спортсменов и делегаций, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио", — говорится на сайте BioNTech.

Планируется, что доставка первых доз вакцины участникам Игр начнётся в конце мая. Президент МОК Томас Бах в свою очередь отметил, что данная мера призвана сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио безопасными для всех участников и продемонстрировать солидарность с Японией как хозяйкой Игр.

Напомним, что летние Олимпийские игры перенесли на год из-за коронавируса. Вместо того чтобы пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, они начнутся 23 июля и завершатся 8 августа 2021-го в Токио. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. При этом название Игр "Токио-2020" останется.

Ранее премьер Японии Ёсихидэ Суга заверил в намерении провести Олимпиаду, несмотря на новую вспышку CoViD-19.

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