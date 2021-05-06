Стало известно, какая вакцина от ковида будет использоваться на Олимпиаде в Токио
Доставка первых доз препарата участникам Игр начнётся уже через несколько недель.
Фото © Zuma / ТАСС
Американская компания Pfizer и её немецкий партнёр BioNTech пришли к соглашению с Международным олимпийским комитетом о том, что их препарат будет предоставлен для вакцинации от ковида атлетов на Олимпиаде в Токио.
"Pfizer и BioNTech сегодня объявили о подписании меморандума о взаимопонимании с МОК о предоставлении своих препаратов от CoViD-19 для вакцинации спортсменов и делегаций, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио", — говорится на сайте BioNTech.
Планируется, что доставка первых доз вакцины участникам Игр начнётся в конце мая. Президент МОК Томас Бах в свою очередь отметил, что данная мера призвана сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио безопасными для всех участников и продемонстрировать солидарность с Японией как хозяйкой Игр.
Напомним, что летние Олимпийские игры перенесли на год из-за коронавируса. Вместо того чтобы пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, они начнутся 23 июля и завершатся 8 августа 2021-го в Токио. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. При этом название Игр "Токио-2020" останется.
Ранее премьер Японии Ёсихидэ Суга заверил в намерении провести Олимпиаду, несмотря на новую вспышку CoViD-19.
Выбор редакции
"У него невозможно выиграть": Как узник концлагерей Чукарин, весивший 40 кг, завоевал на Олимпиадах пять золотых медалей по гимнастике
Названы лучшие регионы России по показателям вакцинации
Глава Минздрава заявил, что "Спутник лайт" ускорит формирование популяционного иммунитета
Инфекционист объяснил, почему вакцину от Moderna признали лучшей в мире
Эстония заявила о нарушении границы российским Ил-96
Комментариев: 0