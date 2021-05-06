Путин: Российские вакцины за рубежом сравнивают с автоматом Калашникова
Препараты отечественного производства основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями, подчеркнул глава государства.
Фото © ТАСС / EPA / Csaba Krizsan
Российские вакцины от коронавируса за рубежом сравнивают с автоматом Калашникова, ведь они так же надёжны и безопасны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя новость о том, что американскую вакцину Moderna признали самой безопасной в мире.
"Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями. Они тоже современные и являются наиболее надёжными и безопасными. Как сказал один из европейских специалистов — как автомат Калашникова. И он прав", — подчеркнул Путин на встрече с вице-премьером страны Татьяной Голиковой.
Президент также с сожалением отметил, что на фоне пандемии на мировом рынке начала обостряться борьба между производителями фармацевтических препаратов.
Ранее Лайф сообщал, что в России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, кому больше всего подойдёт этот препарат.
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