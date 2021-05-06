Путин: Российские вакцины за рубежом сравнивают с автоматом Калашникова

Российские вакцины от коронавируса за рубежом сравнивают с автоматом Калашникова, ведь они так же надёжны и безопасны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя новость о том, что американскую вакцину Moderna признали самой безопасной в мире.

"Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями. Они тоже современные и являются наиболее надёжными и безопасными. Как сказал один из европейских специалистов — как автомат Калашникова. И он прав", — подчеркнул Путин на встрече с вице-премьером страны Татьяной Голиковой.

Президент также с сожалением отметил, что на фоне пандемии на мировом рынке начала обостряться борьба между производителями фармацевтических препаратов.

Авторы