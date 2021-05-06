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Путин: Российские вакцины за рубежом сравнивают с автоматом Калашникова

Препараты отечественного производства основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями, подчеркнул глава государства.

6 мая 2021, 12:32
<p>Фото © ТАСС / EPA / Csaba Krizsan</p>

Фото © ТАСС / EPA / Csaba Krizsan

Российские вакцины от коронавируса за рубежом сравнивают с автоматом Калашникова, ведь они так же надёжны и безопасны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя новость о том, что американскую вакцину Moderna признали самой безопасной в мире.

"Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями. Они тоже современные и являются наиболее надёжными и безопасными. Как сказал один из европейских специалистов — как автомат Калашникова. И он прав", — подчеркнул Путин на встрече с вице-премьером страны Татьяной Голиковой.

Гинцбург назвал странным решение признать вакцину от Moderna лучшей в мире

Гинцбург назвал странным решение признать вакцину от Moderna лучшей в мире

Президент также с сожалением отметил, что на фоне пандемии на мировом рынке начала обостряться борьба между производителями фармацевтических препаратов.

Ранее Лайф сообщал, что в России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, кому больше всего подойдёт этот препарат.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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