Голикова объяснила, кому подойдёт "Спутник лайт"
Данная вакцина является альтернативой своему "старшему брату" — "Спутнику V".
Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова объяснила, кому подойдёт зарегистрированная сегодня вакцина "Спутник лайт".
"Несмотря на то что "Спутник лайт" представляет собой, по сути, первый компонент "Спутника V", он в то же время является его альтернативой — им могут пользоваться люди, которые переболели, имеют низкие антитела или не видят антитела", — отметила Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Голикова добавила, что препарат будет применяться для вакцинации граждан 18–60 лет.
Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была зарегистрирована.
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