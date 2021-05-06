Голикова объяснила, кому подойдёт "Спутник лайт"

"Несмотря на то что "Спутник лайт" представляет собой, по сути, первый компонент "Спутника V", он в то же время является его альтернативой — им могут пользоваться люди, которые переболели, имеют низкие антитела или не видят антитела", — отметила Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.