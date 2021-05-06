Путин: Дополнительные выходные в мае оказались оправданными

Увеличение числа выходных в начале мая оказалось оправданным решением, поскольку заболеваемость коронавирусом в стране снизилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"В целом решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости — и количество заболевших снижается, и количество тех, кто выздоровел, увеличивается", — сказал президент на встрече с вице-премьером страны Татьяной Голиковой.

Вместе с тем Путин добавил, что, несмотря на положительную динамику, правительству "есть над чем подумать и что скорректировать".

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

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