Зеленский вновь предложил Байдену посетить Украину
Политик выразил уверенность в том, что такая встреча была бы важна обеим странам.
Фото © ТАСС / ZUMA / AP / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пригласил на Украину лидера Соединённых Штатов Америки Джо Байдена. Об этом он заявил по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год — год 30-летия нашей независимости", — сказал Зеленский.
Президент Украины назвал эту встречу важной для обеих стран и выразил надежду на то, что она состоится. Блинкен в свою очередь приглашение принял и пообещал передать его американскому лидеру.
"Мы найдём соответствующее время, когда мы сможем приехать на Украину и провести здесь время", — сказал глава американской дипломатии.
Стоит отметить, что в январе Зеленский уже приглашал Байдена в "знаменитый Киев" с надеждой на укрепление отношений.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину с двухдневным визитом накануне. Помимо Владимира Зеленского он также встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Ранее он назвал главную цель своей рабочей поездки в Киев.
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