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Зеленский вновь предложил Байдену посетить Украину

Политик выразил уверенность в том, что такая встреча была бы важна обеим странам.

6 мая 2021, 11:42
<p>Фото © ТАСС / ZUMA / AP / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / ZUMA / AP / Evan Vucci

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пригласил на Украину лидера Соединённых Штатов Америки Джо Байдена. Об этом он заявил по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год — год 30-летия нашей независимости", — сказал Зеленский.

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Президент Украины назвал эту встречу важной для обеих стран и выразил надежду на то, что она состоится. Блинкен в свою очередь приглашение принял и пообещал передать его американскому лидеру.

"Мы найдём соответствующее время, когда мы сможем приехать на Украину и провести здесь время", — сказал глава американской дипломатии.

Стоит отметить, что в январе Зеленский уже приглашал Байдена в "знаменитый Киев" с надеждой на укрепление отношений.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину с двухдневным визитом накануне. Помимо Владимира Зеленского он также встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Ранее он назвал главную цель своей рабочей поездки в Киев.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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