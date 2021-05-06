В Подмосковье командующий танковой армии ЗВО Кисель поздравил ветеранов с наступающим Днём Победы
Перед визитом к фронтовикам он возложил цветы к памятнику маршалу бронетанковых войск Михаилу Катукову.
В Подмосковье солдаты поздравили ветеранов – участников Парада Победы в 1945-м. Видео © LIFE
В подмосковном Одинцове военнослужащие торжественно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной Победы.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, Фёдор Рыхлов и Алексей Иванов были участниками парада на Красной площади в 1945 году. Сегодня поздравить их лично прибыл командующий гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель. Перед визитом к фронтовикам он возложил цветы к памятнику маршалу бронетанковых войск Михаилу Катукову.
Под окнами ветеранов развернулась полноценная сценическая площадка: военнослужащие в исторической солдатской форме провели мини-парад с участием нескольких боевых машин, а оркестр совместно с военным хором вживую исполнил несколько композиций.
Ранее Лайф рассказывал, что в Махачкале провели акцию "Парад у дома ветерана" во дворе участника Великой Отечественной войны.
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