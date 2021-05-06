В Подмосковье командующий танковой армии ЗВО Кисель поздравил ветеранов с наступающим Днём Победы

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, Фёдор Рыхлов и Алексей Иванов были участниками парада на Красной площади в 1945 году. Сегодня поздравить их лично прибыл командующий гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель. Перед визитом к фронтовикам он возложил цветы к памятнику маршалу бронетанковых войск Михаилу Катукову.