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ЕК получила от создателей "Спутника V" письмо с призывами прекратить предвзятые заявления

Медики не согласны с утверждением представителя Еврокомиссии, что препарат может поступить в страны Европы не раньше конца 2021 года.

6 мая 2021, 10:49
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Еврокомиссия получила письмо от разработчиков российской вакцины "Спутник V" с призывом прекратить предвзятые заявления по поводу препарата. Адресовано послание на имя еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Бретона.

"Мы подтверждаем получение письма. В соответствии с нашей практикой Еврокомиссия ответит на него в надлежащее время", — отметил представитель еврокомиссара.

Создатели вакцины призвали Бретона не "вводить общественность в заблуждение" заявлениями по поводу поставок препарата в страны ЕС. В частности, они отметили, что "Спутник V" может быть доступен жителям европейских стран уже "в день утверждения Европейским агентством лекарственных средств", а не к концу 2021 года, как Бретон говорил ранее.

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Стоит отметить, российская вакцина "Спутник V" уже одобрена в 64 странах, совокупное население которых составляет 3,2 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 97,6% по результатам анализа 3,8 миллиона случаев его применения.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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