За сутки в России выявили 7639 новых случаев ковида. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"За последние сутки в России выявлено 7639 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 351 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7788 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2114), Санкт-Петербурге (715), Подмосковье (600), Ростовской (211) и Воронежской (144) областях.

Всего в России зафиксировано 4 855 128 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерло 112 246 пациентов, выздоровели 4 472 338 человек.

Ранее стало известно, что некоторые разработчики рассматривают возможность трёхфазной вакцинации от ковида. Иммунолог объяснил, зачем это нужно.

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