За сутки в России выявили 7639 новых случаев ковида
Зафиксирован 351 летальный исход. Полностью выздоровели 7788 человек.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
За сутки в России выявили 7639 новых случаев ковида. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
"За последние сутки в России выявлено 7639 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 351 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7788 человек", — говорится в сообщении.
Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2114), Санкт-Петербурге (715), Подмосковье (600), Ростовской (211) и Воронежской (144) областях.
Всего в России зафиксировано 4 855 128 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерло 112 246 пациентов, выздоровели 4 472 338 человек.
Ранее стало известно, что некоторые разработчики рассматривают возможность трёхфазной вакцинации от ковида. Иммунолог объяснил, зачем это нужно.
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