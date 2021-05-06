Активисты ОНФ доставят ветеранам по всей России частицы Вечного огня

Из Александровского сада Москвы 6 мая стартовал масштабный автопробег с частицами Вечного огня, зажжёнными на мемориале Могила Неизвестного Солдата. Об этом событии сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Автопробег является частью акции "Огонь памяти", в рамках которой ОНФ и Всероссийский клуб "УАЗ Патриот" доставят Вечный огонь, зажжённый в Москве на могиле Неизвестного солдата, ветеранам войны из разных городов страны.

Фото © Twitter / ornfront

В торжественной церемонии взятия частицы Вечного огня приняли участие руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, организатор автопробега Сергей Игнатьев, активисты движения и участники клуба "УАЗ Патриот".

Фото © Twitter / ornfront

"Мы постарались оказать максимальное содействие в различных регионах – в этом году их одиннадцать. Самый главный смысл и задача акции в том, чтобы частичка Вечного огня приехала к ветеранам, и они встретили День Победы дома с тем самым Вечным огнём, который горит у Могилы Неизвестного Солдата", — отметил Кузнецов.

Активисты доставят порядка сотни ламп в в города Московской, Смоленской, Владимирской, Нижегородской, Тверской, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Тульской, Липецкой областей и Санкт-Петербург. В пунктах назначения их встретят представители администрации, которые затем передадут частицы Вечного огня ветеранам.

Ранее Лайф писал о том, что число анкет на "Бессмертный полк онлайн" превысило 3,3 миллиона. Среди участников многие публичные люди, например вдова Василия Ланового — артистка Ирина Купченко, актёр Игорь Петренко, артист Олег Газманов и певица Полина Гагарина.

Авторы