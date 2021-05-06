В Киеве поделились "большой надеждой" на визит Байдена в 2021 году
Связаны чаяния с тем, что в этом году Незалежная празднует 30-летие независимости.
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен (справа). Фото © ТАСС / АР
Киев надеется на визит американского лидера Джо Байдена в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Там отметили, что "есть большая надежда увидеть президента Байдена на Украине в этом году", так как 2021-й является особенным годом для Украины — государство празднует 30-летие независимости. Однако дата визита пока не назначена.
"Есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне — и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о таком интересе со стороны президента Байдена", — подчеркнул представитель офиса украинского президента.
6 мая Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. В этот день политик встретился с Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, мэром Киева Виталием Кличко и главами фракций Верховной рады. Госсекретарь США стал первым представителем администрации Байдена, посетившим Украину.
Ранее Лайф писал о том, что Зеленский раскрыл темы переговоров с госсекретарём США Блинкеном.
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