Зеленский раскрыл темы переговоров с госсекретарём США Блинкеном
Украинский лидер удивился осведомлённости американской стороны о ситуации в стране.
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили газопровод "Северный поток – 2", Донбасс и Крым. Об этом заявил украинский лидер по итогам встречи с главой американской дипломатии.
"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма (так считает Киев. — Прим. Лайфа) со стороны Российской Федерации, мы обсудили вопрос "Северного потока – 2" — это для Украины также очень чувствительный вопрос", — рассказал Зеленский.
Украинский президент поблагодарил США за "мощную санкционную политику" в отношении России и отметил, что поражён осведомлённостью американской стороны о ситуации на Украине. По словам Зеленского, в этом есть и минусы, но он не уточнил, какие именно.
"Несмотря на то что это первая встреча, есть ощущение, что она не первая, я поражён, что команда (Блинкена. — Прим. Лайфа) прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит. Прекрасно знает все детали, и это большой плюс, хотя в некоторых вопросах, наверное, это минус. Но самое главное — прекрасно знают ситуацию в Донбассе. Я благодарен США, что (они. — Прим. Лайфа) поддерживают нас", — объяснил Зеленский.
Он добавил, что пригласил американского коллегу на саммит "Крымская платформа", который состоится в августе этого года.
Ранее Блинкен назвал ключевую цель визита в Киев.
Напомним, глава американской дипломатии Блинкен прибыл на Украину с двухдневным визитом накануне. В ходе поездки госсекретарь запланировал встречи с Владимиром Зеленским, а также другими высокопоставленными официальными лицами страны. В ЛНР с визитом Блинкена в Киев связали обстрел силами ВСУ военнослужащих Народной милиции республики, который произошёл минувшей ночью. В результате один человек погиб.
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