В России могут появиться новые стандарты оформления пачек сигарет

Отмечается, что новые требования к изделиям из табака будут проработаны исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Среди них в том числе стандарты по размерам упаковки и её обезличенности. В пресс-службе кабмина также добавили, что уже знакомые многим изображения о вреде курения на пачке должны будут занимать не менее 75% её площади.