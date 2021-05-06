В России могут появиться новые стандарты оформления пачек сигарет
Подразумевается, что упаковка будет практически обезличена, а страшные картинки о вреде курения займут большую её часть.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В России может поменяться внешний вид упаковок табачной продукции. Соответствующий пункт появился в опубликованном правительством плане мероприятий по реализации антитабачной концепции.
Отмечается, что новые требования к изделиям из табака будут проработаны исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Среди них в том числе стандарты по размерам упаковки и её обезличенности. В пресс-службе кабмина также добавили, что уже знакомые многим изображения о вреде курения на пачке должны будут занимать не менее 75% её площади.
Как ранее сообщал Лайф, с 1 апреля в России вступил в силу закон о минимальной цене на сигареты, согласно которому цена на табачную продукцию должна быть не ниже 107,78 рубля. И, как оказалось, по сравнению с другими странами эта сумма кажется смешной.
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