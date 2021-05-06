"Символ важности Украины для США": Порошенко рассказал о встрече с Блинкеном и Нуланд

В Киеве прошла встреча экс-президента Украины Петра Порошенко с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Бывший лидер Незалежной заявил, что это был крайне конструктивный разговор и подтвердивший важность Киева для Вашингтона.

"Закончилась более чем часовая встреча с госсекретарём США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительской делегацией, в том числе с участием Виктории Нуланд… Встреча была очень конструктивная и символическая, потому что, когда Украину посещает среди первых стран один из самых высоких чиновников США, это символ важности Украины для США", — сказал Порошенко.

Он отметил, что госсекретарь особенно акцентировал внимание на необходимости проведения реформ — например, реформы корпоративного управления, а также реформы в сфере антикоррупционной инфраструктуры.

По словам Порошенко, встреча также показала, что члены американской делегации являются "друзьями Украины", которые хорошо владеют информацией о ситуации в стране.

Ранее бывшего президента Украины Петра Порошенко заподозрили в покупке через офшоры произведений Репина и Дали. Отмечается, что он тайно контролировал деятельность шести компаний, через которые проводили сделки на миллионы долларов. В партии экс-президента отвергают обвинения.

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