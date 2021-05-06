В Госдуме сочли надуманными заявления Украины о попытке контроля Азовского моря Россией

Там напомнили, что Россия в рамках правовых процедур может решать свои и военные, и экономические, и любые иные задачи.

Азовское море традиционно является тем местом, где есть российское присутствие. Это никем и никогда не оспаривалось, заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы РФ Олег Морозов. Так он ответил на заявления Киева о том, что Москва якобы пытается аннексировать данный регион.