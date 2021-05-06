В Госдуме сочли надуманными заявления Украины о попытке контроля Азовского моря Россией
Корабли Каспийской флотилии на пути по Волго-Донскому каналу во время межфлотского перехода в Азовское море. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Там напомнили, что Россия в рамках правовых процедур может решать свои и военные, и экономические, и любые иные задачи.
Азовское море традиционно является тем местом, где есть российское присутствие. Это никем и никогда не оспаривалось, заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы РФ Олег Морозов. Так он ответил на заявления Киева о том, что Москва якобы пытается аннексировать данный регион.
"В Азовском море в соответствии с полным, в соответствии с нормами международного права Россия в рамках правовых процедур может решать свои и военные, и экономические, и любые иные задачи. Кстати сказать, по Азовскому морю у нас никогда не было никаких проблем, разногласий в прежние времена с Украиной", — сказал парламентарий.
Ранее Лайф писал, что в НАТО обеспокоены планами Москвы ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и призывают власти России обеспечить свободный доступ в порты, а также свободу судоходства. Также Генеральный штаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ РФ в Азовском море якобы пытались помешать действиям ВМС Незалежной на боевом дежурстве.