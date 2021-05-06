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В Госдуме сочли надуманными заявления Украины о попытке контроля Азовского моря Россией

Там напомнили, что Россия в рамках правовых процедур может решать свои и военные, и экономические, и любые иные задачи.

6 мая 2021, 09:47
<p>Корабли Каспийской флотилии на пути по Волго-Донскому каналу во время межфлотского перехода в Азовское море. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС</p>

Корабли Каспийской флотилии на пути по Волго-Донскому каналу во время межфлотского перехода в Азовское море. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Азовское море традиционно является тем местом, где есть российское присутствие. Это никем и никогда не оспаривалось, заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы РФ Олег Морозов. Так он ответил на заявления Киева о том, что Москва якобы пытается аннексировать данный регион.

"В Азовском море в соответствии с полным, в соответствии с нормами международного права Россия в рамках правовых процедур может решать свои и военные, и экономические, и любые иные задачи. Кстати сказать, по Азовскому морю у нас никогда не было никаких проблем, разногласий в прежние времена с Украиной", — сказал парламентарий.

В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Чёрное и Азовское моря

В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Чёрное и Азовское моря

Ранее Лайф писал, что в НАТО обеспокоены планами Москвы ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и призывают власти России обеспечить свободный доступ в порты, а также свободу судоходства. Также Генеральный штаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ РФ в Азовском море якобы пытались помешать действиям ВМС Незалежной на боевом дежурстве.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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