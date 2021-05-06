Представители Еврейской общины Москвы возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE

Еврейские общины по всему миру сегодня отмечают День спасения и освобождения от фашизма. В связи с этим в Москве главный раввин России Берл Лазар возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Вместе с ним в торжественной церемонии, которая прошла в Александровском саду, приняли участие инициатор праздника Герман Захарьяев, вице-президент Российского еврейского конгресса, представители других еврейских общин, а также учащиеся московских еврейских школ. В завершение торжественной части все участники возложили цветы к Вечному огню.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ к 75-летию со дня образования Калининградской области рассекретила документы времён Великой Отечественной войны, в которых говорится о зверских издевательствах и убийствах со стороны гитлеровцев в концлагерях.

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