Песков: Место возможного саммита Путина и Байдена пока не выбрано
Ранее назывались несколько городов, где могли бы встретиться президенты двух стран.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли какая-либо новая информация о подготовке встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
В частности, официального представителя Кремля спросили, определены ли возможные площадки для саммита или хотя бы город.
"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", — сказал Песков ТАСС.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
Ранее назывались несколько городов, где могли бы встретиться президенты двух стран. Так, канцлер Австрии Себастьян Курц предложил организовать саммит в Вене, в канцелярии финского президента Саули Ниинистё также заявили, что готовы предоставить площадку.
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