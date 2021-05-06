Песков: Место возможного саммита Путина и Байдена пока не выбрано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли какая-либо новая информация о подготовке встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

В частности, официального представителя Кремля спросили, определены ли возможные площадки для саммита или хотя бы город.

"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", — сказал Песков ТАСС.

Ранее назывались несколько городов, где могли бы встретиться президенты двух стран. Так, канцлер Австрии Себастьян Курц предложил организовать саммит в Вене, в канцелярии финского президента Саули Ниинистё также заявили, что готовы предоставить площадку.

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