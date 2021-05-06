Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Компания богатейшего человека в мире начала розыгрыш билета в космос

Окончательно судьба единственного пассажирского места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.

6 мая 2021, 08:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Blue Origin (компания, принадлежащая самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу) на онлайн-аукционе начала розыгрыш пассажирского билета на борт многоразового суборбитального корабля New Shepard, полёт которого запланирован на 20 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Blue Origin.

"Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона Blue Origin", — говорится в сообщении.

На Луну — с миллиардером: японский предприниматель набирает восемь добровольцев для полёта на корабле SpaceX

На Луну — с миллиардером: японский предприниматель набирает восемь добровольцев для полёта на корабле SpaceX

Торги за право посмотреть на Землю издалека будут состоять из трёх частей. Во время первой, которая пройдёт с 15 по 19 мая, любой желающий может подать заявку и приложить к ней сумму, которую окружающие не увидят.

После этого желающие продолжать торги должны предложить цену, которая превысит максимальную заявку первой стадии. Окончательно судьба единственного пассажирского места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.

SpaceX провела успешные испытания прототипа марсианского корабля Starship

SpaceX провела успешные испытания прототипа марсианского корабля Starship

А ранее стал известен второй участник полёта Crew Dragon с полностью гражданским экипажем.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1