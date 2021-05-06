Компания богатейшего человека в мире начала розыгрыш билета в космос
Окончательно судьба единственного пассажирского места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.
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Blue Origin (компания, принадлежащая самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу) на онлайн-аукционе начала розыгрыш пассажирского билета на борт многоразового суборбитального корабля New Shepard, полёт которого запланирован на 20 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Blue Origin.
"Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона Blue Origin", — говорится в сообщении.
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Торги за право посмотреть на Землю издалека будут состоять из трёх частей. Во время первой, которая пройдёт с 15 по 19 мая, любой желающий может подать заявку и приложить к ней сумму, которую окружающие не увидят.
После этого желающие продолжать торги должны предложить цену, которая превысит максимальную заявку первой стадии. Окончательно судьба единственного пассажирского места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.
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