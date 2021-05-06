В Крыму задержали педофила, сбежавшего из больницы в Волгограде

Полицейские Симферополя нашли и задержали осуждённого за педофилию мужчину, который сбежал в Крым из больницы в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.

"В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий 6 мая текущего года в городе Симферополе был задержан осуждённый КП-3, совершивший побег из больницы города Волгограда, где находился на стационарном лечении", — цитирует ведомство РИА "Новости".

24-летний преступник был осуждён в Симферополе в 2020 году на два года за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет.

Ранее Лайф писал, что в Мурманске педофил за день напал на трёх школьниц. Одну из девочек мужчина схватил со словами, что сейчас они займутся любовью. К счастью, ребёнку удалось вырваться.

Авторы