Лучшим игроком дня на ЮЧМ признан форвард сборной России Мирошниченко

Нападающего сборной России Ивана Мирошниченко признали лучшим игроком прошедшего дня на юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходит в США. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Стоит отметить, что победитель в данной номинации выбирается не судейской коллегией, а путём голосования болельщиков.

Как сообщал Лайф, в ночь с 5 на 6 мая сборная России победила команду Финляндии (6:5) в матче 1/2 финала. Мирошниченко отметился дублем. Всего на турнире форвард сборной России набрал восемь (6+2) очков. В финале россияне сыграют с командой Канады.

Напоминаем, что до Финляндии наша сборная разгромила Чехию. Ребята разошлись и забросили им в ворота 11 шайб, пропустив при этом лишь одну.

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