Песков оценил слухи о работе Петрова и Боширова в Кремле: Спортивным питанием у нас не занимаются

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей, а Прага — во взрывах на складе боеприпасов, никогда не работали в Администрации Президента. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление британского издания Bellingcat.

"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нём располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента. Мне неизвестно, что они могут работать в Администрации Президента. В администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Напомним, несколько лет назад Александр Петров и Руслан Боширов на фоне обвинений Великобритании в отравлении Скрипалей заявляли, что занимаются бизнесом в сфере спортивного питания.

А 17 апреля этого года Чехия внезапно объявила о высылке 18 российских дипломатов, объяснив своё решение реакцией на якобы причастность российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице. Вместе с тем чешская полиция объявила в розыск Петрова и Боширова. В ответ на это 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением, в котором заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе, а одной из версий случившегося в 2014 году является халатность персонала.

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