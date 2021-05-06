В Хабаровском крае глыбы льда снесли магазин. Видео © Telegram / rian_ru

В селе Богородском в Хабаровском крае магазин, расположенный на прибрежной зоне, снесло глыбами льда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя краевого главка МЧС России.

"Мы давали вчера предупреждение, что, по данным Дальневосточного УГМС, граница вскрытия реки Амур проходит у населённого пункта Софийск в Ульчском районе... В результате может быть выталкивание льда на береговую линию. Вот прогноз сбылся", — рассказала собеседница агентства.

Отмечается, что ледоход практически полностью разрушил здание, оставив целой лишь крышу. Лёд также повредил один из столбов линий электропередачи, расположенный поблизости. Как рассказали родственники жителей села, если бы ледоход был ещё сильнее, то повреждён оказался бы и пирс бывшего речного вокзала, на который натолкало немного льдин.

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