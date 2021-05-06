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Правительство утвердило дорожную карту по газификации регионов

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию разработать план газификации кабмину поручил президент РФ Владимир Путин.

6 мая 2021, 09:52
<p>Комплекс подготовки и транспортировки газа КС "Краснодарская". Фото © ТАСС / Виталий Тимкив </p>

Комплекс подготовки и транспортировки газа КС "Краснодарская". Фото © ТАСС / Виталий Тимкив

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов. Её суть в том, что предполагается введение института единого оператора в каждом субъекте. Это позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры данных сетей.

"К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами", — говорится на сайте Правительства России.

Кабмин подготовил поправки в закон для бесплатной газификации домов

Кабмин подготовил поправки в закон для бесплатной газификации домов

Документ также предусматривает мероприятия по газификации в ряде направлений, в том числе совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей а также формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры.

"Дорожная карта предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий. Её основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов", — отметили в кабмине.

Кабмин ускорит подключение частных домов к электросетям

Кабмин ускорит подключение частных домов к электросетям

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Глава государства отметил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. Он подчеркнул, что лично проследит за исполнением поставленной задачи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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