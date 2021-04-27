Кабмин подготовил поправки в закон для бесплатной газификации домов
Ранее Владимир Путин заявил, что лично проследит за исполнением поставленной задачи.
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Правительство России подготовило поправки в закон о газоснабжении, благодаря которым граждане смогут не платить за подключение участков к поселковым газопроводам. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Сегодня мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, которые касаются перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Вице-премьер отметил, что сегодня в России достаточно высокий уровень газификации, однако всё же есть места, к границам которых подведён газ, но не разведён по земельным участкам. При этом стоимость прокладки газовых магистралей до дома ложится на потребителей.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать план газификации. Глава государства отметил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. Он подчеркнул, что лично проследит за исполнением поставленной задачи.
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