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Кабмин подготовил поправки в закон для бесплатной газификации домов

Ранее Владимир Путин заявил, что лично проследит за исполнением поставленной задачи.

27 апреля 2021, 18:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство России подготовило поправки в закон о газоснабжении, благодаря которым граждане смогут не платить за подключение участков к поселковым газопроводам. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Сегодня мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, которые касаются перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Озвучена стоимость полной газификации России

Озвучена стоимость полной газификации России

Вице-премьер отметил, что сегодня в России достаточно высокий уровень газификации, однако всё же есть места, к границам которых подведён газ, но не разведён по земельным участкам. При этом стоимость прокладки газовых магистралей до дома ложится на потребителей.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать план газификации. Глава государства отметил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. Он подчеркнул, что лично проследит за исполнением поставленной задачи.

Глава "Газпрома" назвал год, когда планируется закончить газификацию всей страны

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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