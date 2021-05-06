Госсекретарь США Блинкен озвучил основную цель своего визита на Украину

Основная цель рабочей поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев — подтвердить серьёзность намерений в партнёрских отношениях с Украиной. Об этом сам дипломат заявил перед началом переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

"Я в действительности здесь по очень простой причине: чтобы от имени президента [США Джо] Байдена вновь решительно подтвердить нашу приверженность партнёрству между нашими странами", — сказал он.

Напомним, глава американской дипломатии Блинкен прибыл на Украину с двухдневным визитом накануне. В ходе поездки госсекретарь запланировал встречи с Владимиром Зеленским, а также другими высокопоставленными официальными лицами страны. В ЛНР с визитом Блинкена в Киев связали обстрел силами ВСУ военнослужащих Народной милиции республики, который произошёл минувшей ночью. В результате один человек погиб.

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