Госсекретарь США Блинкен озвучил основную цель своего визита на Украину
В Незалежной глава американской дипломатии находится со вчерашнего дня.
Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Основная цель рабочей поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев — подтвердить серьёзность намерений в партнёрских отношениях с Украиной. Об этом сам дипломат заявил перед началом переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
"Я в действительности здесь по очень простой причине: чтобы от имени президента [США Джо] Байдена вновь решительно подтвердить нашу приверженность партнёрству между нашими странами", — сказал он.
Напомним, глава американской дипломатии Блинкен прибыл на Украину с двухдневным визитом накануне. В ходе поездки госсекретарь запланировал встречи с Владимиром Зеленским, а также другими высокопоставленными официальными лицами страны. В ЛНР с визитом Блинкена в Киев связали обстрел силами ВСУ военнослужащих Народной милиции республики, который произошёл минувшей ночью. В результате один человек погиб.
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