"Будет очень весело и интересно": Фетисов дал прогноз на игру юниоров России и Канады

7 мая в четыре утра по московскому времени сборная России сойдётся на льду в финале ЮЧМ-2021 по хоккею с командой Канады. Своими прогнозами и ожиданиями от этой игры с Лайфом поделился советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

"Прогноз один — будет очень весело и интересно. Тот самый возраст, когда эмоции там преобладают. Надеюсь, что мы с этими эмоциями справимся лучше, чем канадцы. Хотя канадцы — хорошо организованная команда. Я надеюсь, что мы выиграем", — сказал он.

Фетисов также добавил, что сила сборной России не только в слаженности и дисциплинированности. По мнению собеседника Лайфа, очень важно то, что каждый игрок в ней талантлив индивидуально и способен в одиночку бить и забивать.

"Ещё раз хочу сказать, что это тот самый возраст, где не только командные действия, но и личное, индивидуальное мастерство. У нас достаточно талантливых ребят, которые показали, что они могут в одиночку забивать, что-то делать. Но надеюсь, что дисциплинированно ребята будут играть, что важно в этой игре. И повезёт, как это обычно в таких случаях бывает", — подытожил Фетисов.

Напомним, что ранее Россия обыграла Финляндию со счётом 6:5. Канадцы же в своём полуфинале переиграли шведов со счётом 8:1.

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