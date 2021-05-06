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"Проиграли 20-летнюю войну": В Совфеде сочли капитуляцией перед талибами вывод войск США из Афганистана

Вашингтон начал военную операцию в стране после теракта 11 сентября 2001 года. Предполагается, что американские солдаты покинут её к 11 сентября 2021 года.

6 мая 2021, 21:31
<p>Фото © ТАСС / STRINGER / <a href="https://tassphoto.com/ru/asset/link/14/38805664/page/1/value/EPA/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EPA</a></p>

Фото © ТАСС / STRINGER / EPA

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что США проиграли 20-летнюю войну в Афганистане. Таким образом сенатор прокомментировал заявление Пентагона о том, что вывод американских войск из страны идёт по плану.

"США проиграли 20-летнюю войну в Афганистане. По плану они капитулируют перед талибами или нет, уже не имеет никакого значения", написал парламентарий в своём микроблоге в "Телеграме".

НАТО приступило к организованному выводу военного контингента из Афганистана

НАТО приступило к организованному выводу военного контингента из Афганистана

Ранее Лайф сообщал о том, что президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Госсекретарь страны Энтони Блинкен тогда призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что США в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута — "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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