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Блинкена поставили в тупик вопросом о возможном отключении России от SWIFT

Глава Госдепа отказался рассуждать о гипотетических шагах Вашингтона в отношении Москвы.

6 мая 2021, 21:11
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Офис президента Украины</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Офис президента Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал давать однозначного ответа на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT в ходе брифинга с представителями СМИ в Киеве. Глава американской дипломатии предпочёл избежать конкретики.

"Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходить о попытках сдержать агрессию", — сказал Блинкен журналистам.

Глава Госдепа при этом отметил, что США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с РФ. Вместе с тем Вашингтон, по его словам, намерен ответить на приписываемую Москве агрессию, поскольку "такие действия не могут оставаться без ответа".

Альтернативы есть: Захарова оценила перспективы отключения России от SWIFT

Альтернативы есть: Захарова оценила перспективы отключения России от SWIFT

Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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