Блинкена поставили в тупик вопросом о возможном отключении России от SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал давать однозначного ответа на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT в ходе брифинга с представителями СМИ в Киеве. Глава американской дипломатии предпочёл избежать конкретики.

"Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходить о попытках сдержать агрессию", — сказал Блинкен журналистам.

Глава Госдепа при этом отметил, что США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с РФ. Вместе с тем Вашингтон, по его словам, намерен ответить на приписываемую Москве агрессию, поскольку "такие действия не могут оставаться без ответа".

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