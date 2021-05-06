Россия сообщила об интенсивном перемещении боевой техники коалиции в Сирии
Вашингтону и союзникам в очередной раз напомнили о незаконности пребывания в стране без разрешения и приглашения официального Дамаска.
Фото © ТАСС / Felipe Dana / АР
Возглавляемая США коалиция на востоке Сирии увеличила интенсивность воздушных перевозок военных грузов и наземных перемещений колонн боевой техники. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.
Он выразил обеспокоенность действиями коалиции в стране. Карпов подчеркнул, что присутствие США и союзников в Сирии является незаконным и противоречит нормам международного права. Дамаск способен самостоятельно справиться с террористическими ячейками на своей территории.
"Действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье на фоне чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США, наносят серьёзный ущерб перспективам политического урегулирования", — заявил офицер.
Ранее Лайф писал о том, что Россия напомнила США о нелегальном пребывании американских военных в Сирии. Это стало ответом на упрёки Вашингтона в адрес Москвы в нарушении механизма предотвращения конфликтов в САР.
Выбор редакции
Россия напомнила США о нелегальном пребывании американских военных в Сирии
Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск
Экс-президент Мальдив ранен при взрыве в столице страны
СК показал видео с места взрыва под Волгоградом, где погибли взрослый и подросток
Схватил и предложил жить с ним: Россиянин похитил пятилетнюю девочку
Комментариев: 0