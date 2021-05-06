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Россия сообщила об интенсивном перемещении боевой техники коалиции в Сирии

Вашингтону и союзникам в очередной раз напомнили о незаконности пребывания в стране без разрешения и приглашения официального Дамаска.

6 мая 2021, 20:37
<p>Фото © ТАСС / Felipe Dana / АР</p>

Фото © ТАСС / Felipe Dana / АР

Возглавляемая США коалиция на востоке Сирии увеличила интенсивность воздушных перевозок военных грузов и наземных перемещений колонн боевой техники. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

Он выразил обеспокоенность действиями коалиции в стране. Карпов подчеркнул, что присутствие США и союзников в Сирии является незаконным и противоречит нормам международного права. Дамаск способен самостоятельно справиться с террористическими ячейками на своей территории.

"Действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье на фоне чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США, наносят серьёзный ущерб перспективам политического урегулирования", заявил офицер.

В районе сирийских Латакии и Тартуса сработали средства ПВО

В районе сирийских Латакии и Тартуса сработали средства ПВО

Ранее Лайф писал о том, что Россия напомнила США о нелегальном пребывании американских военных в Сирии. Это стало ответом на упрёки Вашингтона в адрес Москвы в нарушении механизма предотвращения конфликтов в САР.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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