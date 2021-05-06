СК показал видео с места взрыва под Волгоградом, где погибли взрослый и подросток

Следователи проводят проверку по факту трагедии в Волгоградской области, где при детонации боевого снаряда времён Великой Отечественной войны погибли 15-летний подросток и 69-летний мужчина. В региональном СУ СКР показали видео с места происшествия.

"Во время мероприятий на высоте "Огуречная" с отметкой 154,2 произошла детонация боевого снаряда времён ВОВ. В результате ЧП находившиеся в непосредственной близости 15-летний подросток и 69-летний мужчина получили смертельные травмы", — уточнили в управлении.

По данным следствия, погибшие приехали в регион в составе поискового отряда "Память" из Оренбургской области. На месте взрыва работают следователи и оперативные сотрудники полиции. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф писал о взорвавшейся в уральской квартире гранате, которая убила двух человек. Снаряд одному из погибших достался от деда, умершего в 2016 году.

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