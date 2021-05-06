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В Волгоградской области взрослый и подросток подорвались на снаряде времён ВОВ

Губернатор приказал прекратить работу всех поисковых отрядов на месте происшествия.

6 мая 2021, 17:51
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Во время поисковых работ на Огуречной высоте в районе Самофаловки Волгоградской области произошла детонация снаряда, которая унесла жизни двух людей: 59-летнего В. Самойлова и 15-летнего Павла Д. Об этом Лайфу сообщил источник.

По предварительным данным, в ходе раскопок поисковики задели боеприпас лопатой. Погибшие входили в группу "Память", которая приехала в Волгоградскую область из Оренбурга. Всего в её составе — 15 человек.

Сейчас на место происшествия прибыли профильные специалисты, а также следователи СУ СКР по Волгоградской области. Организована доследственная проверка.

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В Дагестане граната взорвалась в руках учителя ОБЖ и оторвала ему четыре пальца

Ранее Лайф писал о взорвавшейся в уральской квартире гранате, которая убила двух человек. Снаряд одному из погибших достался от деда, умершего в 2016 году.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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