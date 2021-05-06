Суд в Москве арестовал фигурантов дела о смертельном пожаре в гостинице "Вечный зов"

Пресненский суд в Москве вынес приговоры двум фигурантам дела о пожаре в гостинице "Вечный зов". Они проходят по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц". Так, Татьяна Вербицкая, генеральный директор частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющая отелем Евгения Чумаколенко заключены под стражу на срок до 4 июля. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.