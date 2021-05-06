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Суд в Москве арестовал фигурантов дела о смертельном пожаре в гостинице "Вечный зов"

Решение вынесено в отношении генерального директора частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющего отелем.

6 мая 2021, 17:18

Стопкадр из видео © Пресс-служба Пресненского суда Москвы

Суд в Москве назначил наказание второму обвиняемому по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов". Видео © Пресс-служба Пресненского суда Москвы

Пресненский суд в Москве вынес приговоры двум фигурантам дела о пожаре в гостинице "Вечный зов". Они проходят по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц". Так, Татьяна Вербицкая, генеральный директор частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющая отелем Евгения Чумаколенко заключены под стражу на срок до 4 июля. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По делу о пожаре в московской гостинице "Вечный зов" задержали двух человек

По делу о пожаре в московской гостинице "Вечный зов" задержали двух человек

Напомним, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. В результате пострадало 18 человек, среди них оказалось десять детей. Позже двое пострадавших умерли в больнице. Также стало известно, что в сгоревшей гостинице не сработали системы автоматической противопожарной защиты и отсутствовали запасные эвакуационные выходы, что является грубейшим нарушением.

В горевшей московской гостинице жили участники слёта кадетов

В горевшей московской гостинице жили участники слёта кадетов

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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