Суд в Москве арестовал фигурантов дела о смертельном пожаре в гостинице "Вечный зов"
Решение вынесено в отношении генерального директора частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющего отелем.
Стопкадр из видео © Пресс-служба Пресненского суда Москвы
Суд в Москве назначил наказание второму обвиняемому по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов". Видео © Пресс-служба Пресненского суда Москвы
Пресненский суд в Москве вынес приговоры двум фигурантам дела о пожаре в гостинице "Вечный зов". Они проходят по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц". Так, Татьяна Вербицкая, генеральный директор частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющая отелем Евгения Чумаколенко заключены под стражу на срок до 4 июля. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Напомним, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. В результате пострадало 18 человек, среди них оказалось десять детей. Позже двое пострадавших умерли в больнице. Также стало известно, что в сгоревшей гостинице не сработали системы автоматической противопожарной защиты и отсутствовали запасные эвакуационные выходы, что является грубейшим нарушением.
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