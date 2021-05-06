Умер актёр Олег Зорин
Артист до последних дней жизни служил в театре.
Олег Зорин. Фото © kinopoisk
На 82-м году жизни скончался режиссёр и актёр Академического театра имени Ленсовета Олег Зорин. Об этом сообщил директор театра Валерий Градковский.
"Олег Дмитриевич умер сегодня утром. Он до последнего дня работал, был в достаточно бодром рабочем состоянии и активно участвовал в жизни театра. Но всё-таки возраст, к сожалению, берёт своё. Он работал в театре как режиссёр и как артист и на курсе, который традиционно набирался нашей театральной академией при Театре имени Ленсовета, он был педагогом, и наши лучшие артисты Лариса Луппиан, Сергей Мигицко и многие другие — это все его ученики", — цитирует Градковского ТАСС.
Наибольшую известность Зорину принесли роли в таких спектаклях, как "Жестокость", "Человек и джентльмен", "Фредерик, или Бульвар преступлений". В 1995 году он занял должность режиссёра в Театре имени Ленсовета и работал над постановками "Один на ринге" (по прозе Довлатова), "У Лукоморья" (по сказкам Пушкина) и "Мать" Карела Чапека.
Более тридцати лет Зорин преподавал в Российском государственном институте сценических искусств и до самого последнего дня служил в театре.
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