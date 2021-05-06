В США поддержали вступление Украины в НАТО
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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США поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом заявила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Да, мы поддерживаем", — заявила представитель Белого дома, когда её спросили, поддерживает ли администрация Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что США могут посодействовать Киеву в его стремлении вступить в НАТО. Также Лайф сообщал, что президент Польши анонсировал переговоры о вступлении Украины в альянс.
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