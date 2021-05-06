Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В США поддержали вступление Украины в НАТО

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

6 мая 2021, 16:41

Фото © shutterstock

США поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом заявила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Да, мы поддерживаем", — заявила представитель Белого дома, когда её спросили, поддерживает ли администрация Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс.

Киевский политолог объяснил, почему НАТО не принимает Украину

Киевский политолог объяснил, почему НАТО не принимает Украину

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что США могут посодействовать Киеву в его стремлении вступить в НАТО. Также Лайф сообщал, что президент Польши анонсировал переговоры о вступлении Украины в альянс.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой Украины

сегодня в 12:41

"Мы везде, даже в головах политиков": Захарова оценила шутку Зеленского о вездесущих русских

сегодня в 16:46

Евродепутаты обратились в ЕК насчёт мер по противодействию цензуре в Facebook

сегодня в 16:31

Число погибших в перестрелке с полицией в Рио выросло до 25 человек

сегодня в 17:28

Суд в Москве арестовал фигурантов дела о смертельном пожаре в гостинице "Вечный зов"

сегодня в 17:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1