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Глава МИД Украины понадеялся на помощь США во вступлении в НАТО

В Киеве считают, что их страна будет так называемой восточной границей демократии, что позволит им стать частью альянса.

6 мая 2021, 06:39

Фото © Pixabay

США могут посодействовать Киеву в его стремлении вступить в НАТО. Такое мнение озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом дипломат заявил в беседе с телеканалом CNN.

По словам Кулебы, Киев рассчитывает на то, что США будут воспринимать Украину в качестве "восточной границы демократии". Такое отношение, по его мнению, подразумевает включение страны в состав НАТО. Дипломат подчеркнул: путь к членству в Североатлантическом альянсе уже "находится на столе". Он добавил, что Киев надеется на помощь Вашингтона в получении "пошаговой дорожной карты вступления в НАТО".

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Ранее Лайф сообщал, что президент Польши анонсировал переговоры о вступлении Украины в НАТО. Вместе с тем президент Незалежной Владимир Зеленский призвал включить его страну в состав НАТО и Евросоюза.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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