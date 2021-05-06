Глава МИД Украины понадеялся на помощь США во вступлении в НАТО
В Киеве считают, что их страна будет так называемой восточной границей демократии, что позволит им стать частью альянса.
Фото © Pixabay
США могут посодействовать Киеву в его стремлении вступить в НАТО. Такое мнение озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом дипломат заявил в беседе с телеканалом CNN.
По словам Кулебы, Киев рассчитывает на то, что США будут воспринимать Украину в качестве "восточной границы демократии". Такое отношение, по его мнению, подразумевает включение страны в состав НАТО. Дипломат подчеркнул: путь к членству в Североатлантическом альянсе уже "находится на столе". Он добавил, что Киев надеется на помощь Вашингтона в получении "пошаговой дорожной карты вступления в НАТО".
Ранее Лайф сообщал, что президент Польши анонсировал переговоры о вступлении Украины в НАТО. Вместе с тем президент Незалежной Владимир Зеленский призвал включить его страну в состав НАТО и Евросоюза.
Лента новостей
Выбор редакции
Глава МИД Украины не увидел угрозы для Киева от встречи Путина и Байдена
В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе
В США заявили, что будут внимательно следить за планами РФ и Китая по освоению Луны
Сомнолог назвала болезни, признаком которых является длительный сон
Котёнка собирались усыпить из-за плоского носа, но стоило в него поверить, и он покорил весь мир
Комментариев: 0