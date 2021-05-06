Глава МИД Украины понадеялся на помощь США во вступлении в НАТО

США могут посодействовать Киеву в его стремлении вступить в НАТО. Такое мнение озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом дипломат заявил в беседе с телеканалом CNN.

По словам Кулебы, Киев рассчитывает на то, что США будут воспринимать Украину в качестве "восточной границы демократии". Такое отношение, по его мнению, подразумевает включение страны в состав НАТО. Дипломат подчеркнул: путь к членству в Североатлантическом альянсе уже "находится на столе". Он добавил, что Киев надеется на помощь Вашингтона в получении "пошаговой дорожной карты вступления в НАТО".