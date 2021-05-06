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В США заявили, что будут внимательно следить за планами РФ и Китая по освоению Луны

Контракт по созданию модуля на поверхности естественного спутника Земли был подписан странами в марте.

6 мая 2021, 05:52
<p>Фото © LIFE / Роман Имполитов</p>

Фото © LIFE / Роман Имполитов

Соединённые Штаты Америки будут внимательно следить за тем, как проходит реализация совместного проекта России и Китая по созданию космической станции на Луне. Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл.

"Мы будем внимательно следить за этим", — подчеркнул Хилл во время выступления на слушаниях комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США.

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Напомним, Россия и Китай подписали соглашение о создании Международной лунной станции в марте этого года. Это стало одним из серьёзных шагов "Роскосмоса" к возобновлению исследования Луны, о котором глава корпорации Дмитрий Рогозин сообщал президенту РФ Владимиру Путину.

В то же время на Луну собрались и сами американцы. Так, контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выиграла компания SpaceX под управлением изобретателя и миллиардера Илона Маска. Предприниматель заявлял не только о планах построить на Луне обитаемую базу, но и засматривался на Марс. Однако в начале мая этого года из-за жалоб проигравших тендер конкурентов NASA заморозило контракт с компанией.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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