Ураганный ветер в Москве повалил 56 деревьев и повредил 44 автомобиля. Видео © Видеозапись с последствиями непогоды в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

На Москву в четверг, 6 мая, обрушился ураганный ветер. С собой он принёс немало проблем для коммунальных служб и жителей столицы. Так, по данным комплекса городского хозяйства, к вечеру было повалено 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля.

Как сообщается в телеграм-канале комплекса, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции. Из-за непогоды пострадало два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Ветер в столице сохранится до конца дня. Граждан призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать авто вблизи них. По возможности лучше отказаться от прогулок по городу.

Ранее Лайф писал, что гражданам были отправлены СМС с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях, а все городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, порывы которого достигают скорости 19 метров в секунду.

Напомним, что до этого в Москве и Подмосковье был объявлен жёлтый уровень погодной угрозы. В столице и Подмосковье предупреждение о ветре с порывами в 15–17 метров в секунду, а днём в четверг — и до 20 метров в секунду — будет действовать до 7 мая.

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