Ураганный ветер в Москве повалил 56 деревьев и повредил 44 автомобиля
Также коммунальные службы сообщили, что из-за непогоды два человека пострадали.
Фото © Instagram / districts_of_moscow
На Москву в четверг, 6 мая, обрушился ураганный ветер. С собой он принёс немало проблем для коммунальных служб и жителей столицы. Так, по данным комплекса городского хозяйства, к вечеру было повалено 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля.
Как сообщается в телеграм-канале комплекса, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции. Из-за непогоды пострадало два человека. Им оказывают медицинскую помощь.
Ветер в столице сохранится до конца дня. Граждан призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать авто вблизи них. По возможности лучше отказаться от прогулок по городу.
Ранее Лайф писал, что гражданам были отправлены СМС с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях, а все городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, порывы которого достигают скорости 19 метров в секунду.
Напомним, что до этого в Москве и Подмосковье был объявлен жёлтый уровень погодной угрозы. В столице и Подмосковье предупреждение о ветре с порывами в 15–17 метров в секунду, а днём в четверг — и до 20 метров в секунду — будет действовать до 7 мая.
Выбор редакции
Власти Москвы предупредили горожан об ураганном ветре и призвали оставаться дома
В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности
23 человека погибли в результате перестрелки в бразильском метро
В Омской области пожар уничтожил половину деревни
Премьер Чехии Бабиш призвал "успокоить разогретые" отношения с Россией
Комментариев: 0