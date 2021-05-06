23 человека погибли в результате перестрелки в бразильском метро
По данным СМИ, стрельба произошла во время спецоперации, в ходе которой полицейские ликвидировали нескольких членов группировки "Красная команда" в районе трущоб Рио-де-Жанейро.
Фото © Twitter / O Globo_Rio
23 человека погибли в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом сообщает O Globo.
Среди жертв — один полицейский. По данным СМИ, правоохранители проводили спецоперацию, в ходе которой ликвидировали нескольких членов группировки "Красная команда" в районе трущоб. Также ранения получили двое полицейских и двое пассажиров поезда.
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