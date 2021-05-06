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23 человека погибли в результате перестрелки в бразильском метро

По данным СМИ, стрельба произошла во время спецоперации, в ходе которой полицейские ликвидировали нескольких членов группировки "Красная команда" в районе трущоб Рио-де-Жанейро.

6 мая 2021, 16:00

Фото © Twitter / O Globo_Rio

23 человека погибли в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом сообщает O Globo.

Среди жертв — один полицейский. По данным СМИ, правоохранители проводили спецоперацию, в ходе которой ликвидировали нескольких членов группировки "Красная команда" в районе трущоб. Также ранения получили двое полицейских и двое пассажиров поезда.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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