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Премьер Чехии Бабиш призвал "успокоить разогретые" отношения с Россией

Политик также отметил, что Чехии не хочется попасть в список недружественных государств России, вследствие чего будет ограничена возможность найма в дипмиссии граждан РФ.

6 мая 2021, 15:31
<p>Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / ZUMA

Пришло время отпустить эмоции и прекратить подрывать отношения с Россией, вместо этого следует пойти с Москвой на контакт. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряжённую атмосферу", — заявил он в эфире местного телевидения.

Политик также отметил, что Чехии не хочется попасть в список недружественных государств России, вследствие чего будет ограничена возможность найма в дипмиссии граждан РФ.

В Чехии заявили, что Россия готовилась к обвинениям из-за взрывов во Врбетице

В Чехии заявили, что Россия готовилась к обвинениям из-за взрывов во Врбетице

Вместе с тем Бабиш уверен, что реакция Чехии на инцидент во Врбетице была правильной и страна поступила как суверенное государство, воспользовавшись при этом одобрением своих союзников из НАТО и ЕС. Помимо того, премьер в очередной раз опровергнул информацию, что на взорванном складе хранились запрещённые международными соглашениями противопехотные мины.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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