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"Спутник V" не хуже: бельгийский вирусолог счёл политическим решение признать вакцину Moderna лучшей в мире

Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика, отметил эксперт.

6 мая 2021, 15:13
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо / ZUMA

Признание антиковидной вакцины от компании Moderna лучшей в мире является политически мотивированным, но на это не стоит обращать внимания. Таким мнением поделился бельгийский вирусолог Марк ван Ранст в беседе с РИА "Новости".

"Я бы не придавал этой награде большого значения. Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика", — объяснил ван Ранст.

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По словам вирусолога, три финалиста — Moderna, "Спутник V" и Pfizer — демонстрируют уровень эффективности, превышающий 90%, поэтому российская разработка как минимум не хуже других.

"США позиционируют себя в большой гонке по вакцинации мира. "Спутник V" был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью приуменьшить заслуги российских ученых. Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном экономическое решение", — отметил ван Ранст.

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Напомним, ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин – 2021 выбрали вакцину от американской компании Moderna лучшей в мире. В шорт-лист награды вошли российский "Спутник V", AstraZeneca, Bharat Biotech, совместный проект Pfizer и BioNtech и другие. Кроме того, препарат Moderna признали победителем в категории "Лучшая новая технология/платформа вакцины". Однако организаторы не уточняют, по каким принципам вёлся отбор победителей.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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