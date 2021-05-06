Ограбление средь бела дня на петербургском мосту попало на видео
Изрядно выпив, два друга стали справлять нужду прямо с моста и приставать к прохожим, а потом решили и вовсе нарушить УК РФ.
Фото © LIFE
В Санкт-Петербурге двое парней стали фигурантами уголовного дела после прогулки по улицам города. Два друга — 24-летний Максим Ч. и 31-летний Денис М. — шли по мосту Александра Невского, попивая на ходу алкоголь. В какой-то момент им стало скучно, и они решили порезвиться. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.
В Санкт-Петербурге пьяные хулиганы отобрали у девушки наушники. Видео © LIFE
Сначала молодые люди помочились на стену моста. Затем подкрепились алкоголем и стали приставать к прохожим. Жертвой пьяных друзей стала девушка, шедшая им навстречу. Злоумышленники, угрожая ножом, отобрали у неё наушники и продолжили прогулку.
Недолго думая, потерпевшая позвонила в полицию. Правоохранители приехали в течение десяти минут и задержали "питерских разбойников". Девушке вернули украденное имущество, а вот на мужчин завели уголовное дело по ст. 162 ("Разбой").
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