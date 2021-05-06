Эстония заявила о нарушении границы российским Ил-96
Утверждается, что самолёт почти минуту летал над островом Вайндлоо.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
В среду, 5 мая, российский самолёт Ил-96 якобы нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо. Об этом заявил Главный штаб Сил обороны страны.
Утверждается, что самолёт почти минуту летал над островом без плана полёта, но с включённым транспондером. На связь с эстонской стороной Ил-96 не выходил, заявили в Таллине.
МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему соответствующую ноту.
Ранее в Эстонии начались крупнейшие за 25 лет в Европе американские военные учения Swift Response.
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