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Эстония заявила о нарушении границы российским Ил-96

Утверждается, что самолёт почти минуту летал над островом Вайндлоо.

6 мая 2021, 14:19

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

В среду, 5 мая, российский самолёт Ил-96 якобы нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо. Об этом заявил Главный штаб Сил обороны страны.

Утверждается, что самолёт почти минуту летал над островом без плана полёта, но с включённым транспондером. На связь с эстонской стороной Ил-96 не выходил, заявили в Таллине.

МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему соответствующую ноту.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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