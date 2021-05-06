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Пашинян: Россия помогла Армении в трудную минуту

Политик отметил важность роли Владимира Путина в вопросе отношений Еревана и Баку.

6 мая 2021, 13:57
<p>Фото © ТАСС / Климентьев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Россия в трудную минуту помогла Армении справиться с ростом заболеваемости коронавирусом, а также разрешить вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил исполняющий обязанности армянского премьера Никол Пашинян во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"В тяжёлую минуту РФ протянула нам руку помощи, помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и агрессией против Нагорного Карабаха. Благодаря усилиям РФ удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации в нашем регионе", — цитирует его слова пресс-служба правительства.

Пашинян рассказал об опорных пунктах российской военной базы на юге Армении

Пашинян рассказал об опорных пунктах российской военной базы на юге Армении

Пашинян отметил важность роли президента России Владимира Путина в достижении спокойствия в карабахском регионе и добавил, что Ереван выступает за возобновление мирного процесса в рамках минской группы ОБСЕ, чтобы окончательно урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее Лайф сообщал, что Никол Пашинян обратился к народу с заявлением, что уходит в отставку. Он подчеркнул, что будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Позже в ходе голосования его кандидатура на пост премьер-министра была отклонена парламентом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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