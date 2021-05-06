Пашинян: Россия помогла Армении в трудную минуту

Россия в трудную минуту помогла Армении справиться с ростом заболеваемости коронавирусом, а также разрешить вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил исполняющий обязанности армянского премьера Никол Пашинян во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"В тяжёлую минуту РФ протянула нам руку помощи, помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и агрессией против Нагорного Карабаха. Благодаря усилиям РФ удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации в нашем регионе", — цитирует его слова пресс-служба правительства.

Пашинян отметил важность роли президента России Владимира Путина в достижении спокойствия в карабахском регионе и добавил, что Ереван выступает за возобновление мирного процесса в рамках минской группы ОБСЕ, чтобы окончательно урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

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