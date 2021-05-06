Минприроды опровергло введение новых правил сбора грибов и ягод, напугавших россиян
Там отметили, что граждане могут свободно пребывать в лесах и делать необходимые заготовки для дальнейшего употребления в пищу.
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Россиян не станут обязывать брать в аренду земельные участки, чтобы беспрепятственно собирать грибы, лесные ягоды и берёзовый сок. Об этом заявили в Министерстве природы РФ. Ранее такая информация появилась в ряде СМИ.
"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утверждённым стандартам", — говорится в официальном заявлении министерства.
Там отметили, что подобных положений нет ни в одном официальном документе, поэтому никаких ограничений на сбор лесных плодов для россиян не вводилось. Все граждане имеют право свободно передвигаться по лесам и осуществлять заготовку грибов и ягод согласно базовым положениям лесного законодательства, подчеркнули в Минприроды.
Ранее Лайф рассказывал, за что россияне могут получить штраф на собственной даче и в лесу.
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