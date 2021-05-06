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Минприроды опровергло введение новых правил сбора грибов и ягод, напугавших россиян

Там отметили, что граждане могут свободно пребывать в лесах и делать необходимые заготовки для дальнейшего употребления в пищу.

6 мая 2021, 13:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россиян не станут обязывать брать в аренду земельные участки, чтобы беспрепятственно собирать грибы, лесные ягоды и берёзовый сок. Об этом заявили в Министерстве природы РФ. Ранее такая информация появилась в ряде СМИ.

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утверждённым стандартам", говорится в официальном заявлении министерства.

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Там отметили, что подобных положений нет ни в одном официальном документе, поэтому никаких ограничений на сбор лесных плодов для россиян не вводилось. Все граждане имеют право свободно передвигаться по лесам и осуществлять заготовку грибов и ягод согласно базовым положениям лесного законодательства, подчеркнули в Минприроды.

Ранее Лайф рассказывал, за что россияне могут получить штраф на собственной даче и в лесу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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