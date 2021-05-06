Генсек НАТО Столтенберг заявил о десятках тысяч российских военных на границе с Украиной
По его словам, РФ якобы оставила у границы много оружия и снаряжения, а также ввела ограничения на движения судов в Чёрном и Азовском морях.
Фото © ТАСС / ЕРА / FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории РФ у границы с Украиной остаются десятки тысяч российских военных после окончания проверки и отвода войск. Об этом он заявил на встрече министров обороны стран Евросоюза.
"Мы будем обсуждать Россию. Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле неё и на Украине (под этим НАТО подразумевает войска РФ в Крыму, который альянс считает частью украинской территории)", — сказал генсек (цитата по ТАСС).
По его словам, общая численность российских военных в регионе превышает ту, что была до обострения ситуации. Также Столтенберг добавил, что РФ якобы оставила у границы с Украиной много оружия и снаряжения и ввела ограничения на движения судов в Чёрном и Азовском морях.
"Поэтому в НАТО должны сохранять бдительность и продолжать следить за ситуацией", — заключил Столтенберг.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Россия якобы может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.
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