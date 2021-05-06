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Власти Москвы предупредили горожан об ураганном ветре и призвали оставаться дома

Порывы ветра достигают скорости 19 метров в секунду, и уже повалили несколько деревьев. Сообщается как минимум об одной пострадавшей.

6 мая 2021, 12:48

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Москвичей попросили не выходить из дома в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся как минимум до вечера четверга. Об этом в своём телеграм-канале сообщает комплекс городского хозяйства.

"Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.

Помимо этого, гражданам были отправлены СМС с предупреждением, а все городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, порывы которого достигают скорости 19 метров в секунду.

Сообщается, что от погодного безумства пострадала женщина, она доставлена в больницу с переломами. Также повреждения получили пять автомобилей, ветер повалил около 20 деревьев. Незначительный ущерб нанесён фасадам двух зданий на Профсоюзной улице и Кутузовском проспекте, но, к счастью, там обошлось без жертв.

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Напомним, что ранее в Москве и Подмосковье был объявлен жёлтый уровень погодной угрозы. В столице и в Подмосковье предупреждение о ветре с порывами в 15–17 метров в секунду, а днём в четверг — и до 20 метров в секунду — будет действовать до 7 мая.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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