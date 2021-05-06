"Они здесь, они везде": Зеленский на пресс-конференции пошутил про вездесущих русских

Зеленский на пресс-конференции пошутил про вездесущих русских. Видео © "Украина 24"

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном пошутил про вездесущих русских.

У главы государства завязался диалог с иностранной журналисткой. Говоря на украинском языке, Зеленский решил уточнить у неё, понимает ли она его, на что та ответила, что у неё есть синхронный перевод на русский язык.

"Русский перевод? Они здесь, они везде", — пошутил в ответ президент.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Энтони Блинкена состоялась сегодня в Киеве. Глава американской дипломатии прибыл с рабочим визитом в столицу Украины на два дня и помимо президента уже успел встретиться с министром иностранных дел.

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