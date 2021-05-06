Путин призвал губернаторов не расслабляться на праздниках и наращивать темпы вакцинации

"Мы продлили майские праздники, и граждане России отдыхают — это очень хорошо. Но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимания на то, что происходит в их регионах. И объёмы тестирования не должны снижаться, и объёмы вакцинации", — подчеркнул Путин.