Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин призвал губернаторов не расслабляться на праздниках и наращивать темпы вакцинации

Ранее глава государства заявил, что меры по увеличению числа майских выходных оправдали себя.

6 мая 2021, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин </p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Властям российских регионов не следует расслабляться, наблюдая за благоприятной динамикой заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства призвал продолжать наращивание объёмов тестирования и прививок.

"Мы продлили майские праздники, и граждане России отдыхают — это очень хорошо. Но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимания на то, что происходит в их регионах. И объёмы тестирования не должны снижаться, и объёмы вакцинации", — подчеркнул Путин.

В России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт"

В России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт"

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин отметил оправданность увеличения майских выходных. По его словам, меры пошли на пользу и заболеваемость ковидом действительно снизилась. Однако президент уточнил, что правительству "ещё есть над чем подумать".

Голикова отметила повышение заболеваемости ковидом среди подростков

Голикова отметила повышение заболеваемости ковидом среди подростков

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1