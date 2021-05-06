Путин призвал губернаторов не расслабляться на праздниках и наращивать темпы вакцинации
Ранее глава государства заявил, что меры по увеличению числа майских выходных оправдали себя.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Властям российских регионов не следует расслабляться, наблюдая за благоприятной динамикой заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства призвал продолжать наращивание объёмов тестирования и прививок.
"Мы продлили майские праздники, и граждане России отдыхают — это очень хорошо. Но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимания на то, что происходит в их регионах. И объёмы тестирования не должны снижаться, и объёмы вакцинации", — подчеркнул Путин.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин отметил оправданность увеличения майских выходных. По его словам, меры пошли на пользу и заболеваемость ковидом действительно снизилась. Однако президент уточнил, что правительству "ещё есть над чем подумать".
Выбор редакции
Путин: Российские вакцины за рубежом сравнивают с автоматом Калашникова
Тюменский ветеран ВОВ получила в подарок от губернатора "каменный" пряник
Путин: Дополнительные выходные в мае оказались оправданными
Власти Москвы предупредили горожан об ураганном ветре и призвали оставаться дома
Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой Украины
Комментариев: 0