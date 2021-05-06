В России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт"

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Министерство здравоохранения РФ, НИИ имени Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" против новой коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник лайт" является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V", — сообщили в фонде.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой сообщил, что вакцина уже готова к регистрации.

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт".

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